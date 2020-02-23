Неспортивный принцип: кто и зачем устроил охоту на российских биатлонистов
Рано утром 22 февраля в номер отеля Александра Логинова и Евгения Гараничева ворвались итальянские правоохранители и стали проводить обыск. И все это накануне важной эстафеты.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Joel Marklund; 5-tv.ru
В Италии прямо на Чемпионате мира против российских биатлонистов устроили форменную провокацию. Рано утром к нашим спортсменам, лидерам сборной — Логинову и Гараничеву — ворвались итальянские полицейские. Полиция искала следы допинга. Мы бы могли сказать, что для итальянцев, где допинг уголовно наказуем, это обычная процедура. Но нет.
Охоту за Логиновым ведут давно. Когда-то он уже был дисквалифицирован, но отбыл весь срок наказания. А потом вышел на трассу и снова стал выигрывать. Уже взял золото и бронзу здесь в Италии. Это травля не только одного спортсмена. Это спланированная политическая атака на Россию. Кстати, ожидаемо у наших биатлонистов ничего не нашли. С места событий рассказывает Виталий Чащухин.
Каждый раз, оказываясь за границей в расположении сборной России по биатлону, приходится говорить не о высоких победах и даже не о печальных провалах, а только лишь об около спортивных скандалах.
И снова гонка, и снова с преследованием: на этот раз полицейскую эстафету подхватили итальянские карабинеры, устроившие неоправданно жесткий подъем одному из наших ведущих лыжников Александру Логинову. Ворвались в номер, переворошили сумки, изъяли спортивную винтовку, точно на след особо опасного преступника вышли — ту самую, из которой биатлонисты на трассе по мишеням-кружочкам стреляют.
«Нормальной ее не назвать… Как ее назвать нормальной, если сами IBU провоцируют такие действия», — говорит Владимир Драчев, советский, российский, белорусский биатлонист.
«Вы считаете, это спланированная акция?»
«Если они 19 (февраля — Прим. Ред.) это написали, то, наверное, спланированная», — отвечает Владимир Драчев, советский, российский, белорусский биатлонист.
IBU — международный союз биатлонистов. Именно по его заявлению, больше похожему на ложный донос, действовали итальянские правоохранители. Все началось с неприятного инцидента на трассе. Когда к Логинову для корректировки хода гонки и стрельбы выбежал его личный тренер. Единственное нарушение, за которое можно было преследовать лично его — чужая аккредитация, за это грозит путь не маленький, но все же обычный штраф в 500 евро. Но местная прокуратура тут же открыла производство по делу об употреблении допинга.
В штабе сборной сравнили это с неспортивным и даже наглым поведением соперников.
«Заказано IBU. Это комиссия по восстановлению, значит, они дали информацию, что Касперович здесь»? — считает Анатолий Хованцев, главный тренер сборной России по биатлону.
И все это, уже по какой-то вопиющей традиции, за несколько часов до старта эстафеты — ключевой на проходящем в Италии Чемпионате мира
После постоянных обвинений в употреблении допинга у наших зимников выработалась, наверное, двойная закалка — не выспавшийся, весь на нервах Логинов, собирает волю в кулак и выбивает пять из пяти, но все же результат всей мужской сборной — лишь четвертое место.
«Подобные обыски были на чемпионате мира 18-го года в Австрии. Там также полиция пришла, задавала вопросы, нервировала спортсменов. К сожалению спортсмены выступили не самым лучшим образом», — говорит Дмитрий Васильев, президент спортивной федерации биатлона Санкт-Петербурга.
Что тогда в Австрии, что сейчас в итальянском Тироле — полиция не подтверждает употребления допинга российскими спортсменами. Об этом сообщает наше посольство в Италии, российские дипломаты, тоже поднятые, как по тревоге, направили ноту в защиту биатлонистов от давления, а в Москве предлагают впредь говорить с международным союзом со всей строгостью.
«Я считаю, что здесь в этой ситуации — это все дискредитировано, надумано и опять же с целью дестабилизационного вмешательства в нашу команду. Конечно, это неприятно, но всякие такие санкционные методы нашу команду делают все равно только сильнее, наша команда объединяется», — говорит Сергей Чепиков, вице-президент союза биатлонистов России по спорту, двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Ограничивать передвижение наших биатлонистов итальянцы не намерены, но следствие продолжается, и согласно антидопинговым законам страны, ответственность за подобные нарушения уголовная. Впрочем, финиш этого преследования, заранее очевиден, 23 февраля — заключительный день Чемпионата, чем бы он не закончился в спортивном плане Александр Логинов увезет с собой как минимум заслуженную честным трудом и борьбой на трассе золотую медаль спринта и бронзу исключительно лыжной гонки преследования.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Логинов снялся с масс-старта на ЧМ по биатлону.
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