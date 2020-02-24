«Всегда с тобой и за тебя»: Шуфутинский поддержал Успенскую в конфликте с Собчак

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский поддержал Любовь Успенскую после скандала на шоу Ксении Собчак. На своей странице в Instagram он опубликовал трогательный пост в честь дня рождения певицы, который она отмечает 24 февраля.

«С днем рождения, дорогая Люба. Дай Бог тебе сил, терпения и душевного равновесия. Мы, твои друзья, всегда с тобой и за тебя», — написал артист.

Instagram @mikhail.shufutinsky

Ранее «королева русского шансона» стала главной героиней нового шоу Ксении Собчак «Док-ток», которое она ведет вместе с Александром Гордоном. Выпуск был посвящен отношениям певицы с ее дочерью Татьяной Плаксиной, которая недавно обвинила мать в жестокости и насилии.

В ходе передачи Успенская пыталась всеми силами доказать, что никогда не поднимала руку на свою дочь. Несмотря на объяснения звезды, Собчак продолжала задавать ей провокационные вопросы. Выведенная из себя Успенская покинула студию, а затем заявила, что телеведущая «оставила свою душу в свадебном катафалке».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глюкоза поздравила Успенскую с 66-летием.