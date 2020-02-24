«Настоящий друг и прекрасная мама!» — Глюкоза поздравила Успенскую с 66-летием
Певица растрогала поклонников искренним поздравлением в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @glukozamusic
Певица Глюкоза трогательно поздравила Любовь Успенскую с днем рождения. Звезда разместила несколько совместных снимков с «королевой русского шансона» на своей странице в Instagram.
«Сегодня день рождения у моей любимой подруги Любови Успенской! Мы дружим уже много лет и с каждым годом моя любовь и уважение к этой невероятной женщине только растет. Ты настоящий друг и прекрасная мама! Я знаю это и видела, как ты заботишься, волнуешься, переживаешь за все, что происходит в твоей семье. Все на твоих хрупких плечах!» — написала знаменитость.
Наталья Чистякова-Ионова отметила, что они очень близки с Успенской и всегда поддерживают друг друга в разных жизненных ситуациях. Она пожелала имениннице душевного спокойствия и крепкого здоровья.
Также в публикации знаменитость отметила, что сейчас Любовь Успенская проходит очень непростой период в своей жизни. Глюкоза призвала своих фанатов поддержать звезду в и написать свои пожелания эстрадной певице.
«Вам повезло с подругой, она и наставница, и вдохновительница и ресурсная женщина с творческой харизмой и личностным потенциалом!»;
«Красивая королева. С днем рождения!»;
«Очень доброе, искреннее поздравление, с любовью к своему близкому человеку. Счастья и радости имениннице!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам дочери Успенской Татьяны Плаксиной, певица запирала дверь в комнату на ключ и начинала ее душить. Кроме того, артистка якобы часто обещала своей наследнице, что «придут санитары» и «заколют ее». Об этом Плаксина рассказала в шоу Леры Кудрявцевой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Успенская высказалась о Собчак после ее шоу.
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