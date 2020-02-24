СК Удмуртии возбудил уголовное дело по факту обрушения лестничного проема
В результате происшествия погиб один рабочий.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым
Фото, видео: СК РФ, 5-tv.ru
Следственный комитет по Республике Удмуртия возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 24 февраля в строящемся жилом комплексе в Ижевске обрушился лестничный марш с пятого по первый этаж. Под завалами оказались двое рабочих.
«По предварительным данным, на объекте возводится 17 этажное жилое здание. Сотрудниками МЧС при разборе завалов обнаружено двое рабочих, один из которых скончался от полученных травм на месте происшествия, второй доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
На месте происшествия продолжают работать следователи для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ведется допрос свидетелей и осмотр места инцидента.
Ранее сообщалось, что 24 февраля около 14 часов дня в строящемся жилом комплексе, расположенном в городе Ижевске, произошло обрушение лестничных проемов. В результате ЧП пострадали двое человек. Позже стало известно, что один из них скончался на месте, другой — госпитализирован с травмами.
Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места обрушения лестничных проемов в Ижевске.
Нашли ошибку?