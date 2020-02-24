СК Удмуртии возбудил уголовное дело по факту обрушения лестничного проема

Следственный комитет по Республике Удмуртия возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 24 февраля в строящемся жилом комплексе в Ижевске обрушился лестничный марш с пятого по первый этаж. Под завалами оказались двое рабочих.

«По предварительным данным, на объекте возводится 17 этажное жилое здание. Сотрудниками МЧС при разборе завалов обнаружено двое рабочих, один из которых скончался от полученных травм на месте происшествия, второй доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать следователи для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ведется допрос свидетелей и осмотр места инцидента.

Ранее сообщалось, что 24 февраля около 14 часов дня в строящемся жилом комплексе, расположенном в городе Ижевске, произошло обрушение лестничных проемов. В результате ЧП пострадали двое человек. Позже стало известно, что один из них скончался на месте, другой — госпитализирован с травмами.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места обрушения лестничных проемов в Ижевске.