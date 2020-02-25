Фото: голая Анастасия Волочкова похвасталась турецкой баней в своем доме
Балерина рассказала, что не нагревает хаммам, а создает в нем романтику и уют, зажигая свечи.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Известная любительница попариться Анастасия Волочкова похвасталась в своем Instagram турецкой баней, которая, наряду с русской парилкой, тоже имеется в ее доме. На снимках балерина позирует голой в замысловатой позе, прикрыв руками и ногами интимные места.
«Я больше люблю русскую баню на дровах. Причем с обязательным сочетанием с ледяной купелью. Но у нас есть дома и хаммам», — рассуждает Волочкова в подписи к фотографиям.
Она также объясняет, что обычно турецкую парную не нагревает, но создает в ней романтику и уют, зажигая свечи. Комментарии под этим постом балерина решила отключить, поэтому что думают подписчики о банных предпочтениях Волочковой, осталось неизвестным.
Ранее Анастасия Волочкова опубликовала снимок, на котором позировала в своем саду голая, прикрывшись веником, в купели с замерзшей водой.
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