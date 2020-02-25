Фото: голая Анастасия Волочкова похвасталась турецкой баней в своем доме

Известная любительница попариться Анастасия Волочкова похвасталась в своем Instagram турецкой баней, которая, наряду с русской парилкой, тоже имеется в ее доме. На снимках балерина позирует голой в замысловатой позе, прикрыв руками и ногами интимные места.

«Я больше люблю русскую баню на дровах. Причем с обязательным сочетанием с ледяной купелью. Но у нас есть дома и хаммам», — рассуждает Волочкова в подписи к фотографиям.

Instagram @volochkova_art

Она также объясняет, что обычно турецкую парную не нагревает, но создает в ней романтику и уют, зажигая свечи. Комментарии под этим постом балерина решила отключить, поэтому что думают подписчики о банных предпочтениях Волочковой, осталось неизвестным.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала снимок, на котором позировала в своем саду голая, прикрывшись веником, в купели с замерзшей водой.