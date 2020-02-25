🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 февраля, растущая Луна продолжает находиться в знаке Рыб, поэтому день будет благоприятствовать любым творческим начинаниям. Однако астрологи рекомендуют людям оградить себя от любых конфликтов, так как сегодня в некоторых может проснуться неконтролируемая злоба.

♈ Овен

Слова, которые должны стать вашей мантрой на сегодня звучат так: «Я призываю всю свою силу ко мне. Я самодостаточен и целостен». Произнося эти слова, вы обретете силу, необходимую для преодоления ограничивающих убеждений и восстановления вашей веры в себя. Овны, вы способны на гораздо большее, чем вы думаете. Сегодня также наступает время для больших проявлений. Приготовьтесь получить вознаграждение за всю работу. При этом помните, что бунт является неотъемлемой частью творческого процесса. Так что не бойтесь время от времени оспаривать статус-кво.

Космический совет: пришло время обрести силу.

♉ Телец

Сегодня вам стоит рассмотреть блок, которые ограничивают вашу натуру. Приглядитесь, не слишком ли много вы отдаете, не получая должного в ответ? Как вы думаете, когда вы начали так жить? Что мешает вам освободить место для любви, которую вы заслуживаете? Звезды советуют выровнять внутренний баланс. На фронте карьеры, однако, вы обнаружите, что все идет наилучшим образом. Вы находитесь в точке, где работа, которую вы делаете, больше не ощущается как «работа». Вместо этого ваше дело стало продолжением вас. Продолжайте творить и наслаждайтесь процессом.

Космический совет: почувствуйте, что ваша работа является продолжением того, кто вы есть.

♊ Близнецы

Сегодня вам предстоит сделать шаг назад и пересмотреть свое личное пространство. Вы чрезмерно расширяете себя в последнее время? Вы сожалеете о том, что предлагаете помощь за свой счет? Будьте внимательны, когда говорите «да», даже если ваша душа кричит «нет». Ваше время и энергия священны, Близнецы. Если вы не расставите приоритеты, вы не сделаете лучше себе. Но значит ли это, что вам нужно конфликтовать, чтобы быть услышанным? Совсем нет. Пусть принцип «нежный, но твердый» станет вашей основой.

Космический совет: научитесь рисовать границы и это окажет изменения на вашу жизнь.

♋ Рак

Что вы думаете о доме, Раки? Какие места, люди и опыт дают вам чувство безопасности? Сейчас вы соединяетесь со своими корнями, как никогда раньше. Наступает период воссоединения со старыми друзьями, особенно с теми, с кем вы потеряли связь. Не принимайте отношения как должное. Протяните руку и скажи своему близкому человеку, насколько он для вас важен.

Космический совет: дом, семья и общество находятся в центре внимания.

♌ Лев

Вам разрешается быть горячим не более пяти секунд сегодня. Проявив и выплеснув свои негативные эмоции вы должны взять себя в руки, надеть костюм, который заставляет вас чувствовать себя уверенно, и предстать перед окружением спокойным уравновешенным человеком. Не потеряйте лицо. Помните, что вы заработали свое место под солнцем, и никто не отнимет у вас этого. Что касается так называемых потерь, знайте, что Вселенная защищает вас от окружающего вреда. Вы поймете это только когда получите перспективу.

Космический совет: соберитесь и не дайте никому вас сломать.

♍ Дева

Любовь с первого взгляда переоценена. У вас с вашей второй половинкой редкая и драгоценная любовь, которая со временем становится лучше. Поднимите тост за глубокую связь, которую вы разделяете. Одинокие Девы, рассматриваемая пассия некоторое время подавала вам знаки. Теперь пришло время сообщить, что вы чувствуете. Астрологи советуют взять ситуацию в свои руки.

Космический совет: не стесняйтесь своего языка любви.

♎ Весы

С благословения богини Венеры вы, вероятно, начнете рабочую неделю с романтической ноты. Как всегда, не ждите, пока Купидон вмешается со своей стрелой. Возьмите на себя ответственность за ситуацию. Вы долгое время наблюдали за каким-то человеком? Пришло время случайно (читайте: специально) столкнуться с ним. Еще лучше подумайте о том, чтобы выпить с ним кофе после работы. Весы, у которых уже есть пара обнаружат, что они испытывают большую степень связи со своими партнерами

Космический совет: откройтесь для любви и романтики.

♏ Скорпион

Чувства — это просто посетители, пусть они приходят и уходят. Пусть эта мысль даст вам силы, необходимые для того, чтобы оторваться от приливов и отливов эмоционального мира. Помните, что каждый имеет дело со своей собственной борьбой в частном порядке. Лучше ничего не принимать единолично. Но сидеть дома и мариноваться в своих страданиях тоже не стоит. Иногда простое действие — прогулка в парке или посиделки в кафе за чашкой кофе могут изменить ситуацию. PS: все скоро закончится.

Космический совет: станьте наблюдателем того, что грядут перемены.

♐ Стрелец

Перемены наступают. Ваш тяжелый труд и верность начинают окупаться, Стрельцы. Грейтесь в своей славе и наслаждайтесь признанием, которое приходит от того, что вы на вершине. Не все будут участвовать в вашем успехе, хотя они и не должны. Будьте внимательны на каждом этапе, чтобы зависть посторонних не доходила до вас. Звезды напоминают, что вам нужно научиться быть легким с самим с собой.

Космический совет: изобилие впереди. Ожидайте перемен.

♑ Козерог

Каждый из нас, независимо от нашего внешнего вида, представляет собой смесь мужской и женской энергий. В то время как первый гордится сырой и первичной (то есть физической силой), последний полагается на мягкую внутреннюю силу, чтобы перевернуть вещи. Оба одинаково важны и служат нам по-своему. Однако ситуации, с которыми вы столкнетесь в предстоящие дни, не могут быть решены с помощью агрессивной позиции. Выйдите за пределы эго-пространства и выберите путь наименьшего сопротивления. Найдите способ работать с людьми, а не против людей.

Космический совет: положитесь на свою нежную внутреннюю силу.

♒ Водолей

Счастье — это внутренняя работа, Водолеи. Если вы думаете, что кто-то снаружи изменит ваши внутренние настройки, вы ошибаетесь. Посмотрите, как и где вы полагаетесь на внешние факторы и каким образом вам нужно скорректировать свой взгляд на мир. Это, вероятно, будет глубоко эмоциональное время для большинства. Не думайте, что это все из-за демонов, которые следят за вами из прошлого. Скорее, осознайте свою возможность взять себя в руки и поцелуйте на прощание старые раны.

Космический совет: пришло время забыть о старых ранах и начать двигаться вперед. Сбросьте балласт.

♊ Рыбы

Проблема в том, что мы сохраняем нашу доброту и сострадание к миру, оставаясь при этом недобрыми с самими собой. Но ваш разговор с самим собой претерпевает радикальное обновление. Вы учитесь быть легкими. Оставьте пространство для себя, чтобы стать лучом света, для которого вы всегда были предназначены. Верьте, что ваши отношения с миром также претерпят радикальные изменения. Под влиянием растущей Луны в знаке Рыб, вы сможете увидеть, кто по-настоящему ваши люди. Установите более глубокую связь с вашим окружением.

Космический совет: пришло время воссоединиться со своими близкими на более глубоком уровне.

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