Авиакомпания объяснила инцидент с повреждением шасси самолета в Южно-Сахалинске

Авиакомпания «Россия» прокомментировала случай с самолетом в аэропорту Южно-Сахалинска. Как писал 5-tv.ru, 23 февраля лайнер повредил стойку шасси при маневрировании на взлете. По этой причине вынужденно отменили рейс в Москву.

«Во время воздушного судна произошло повреждение носовой стойки шасси буксировочным водилом — приспособлением для перемещения самолета у терминала», — сообщили в авиакомпании.

По итогам обследования технические специалисты сняли лайнер с полетов. В тот же час пассажиров высадили в терминал аэропорта. На борту неисправного самолета находилось 212 человек. В столицу их доставили два рейса авиакомпании-партнера 24 февраля.

Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку инцидента, подтвердили в пресс-службе ведомства. В ходе нее правоохранители дадут оценку действиям наземных аэропортовых служб.

Ранее 5-tv.ru писал, что летевший из Москвы в Иркутск самолет ушел на аэродром Улан-Удэ.