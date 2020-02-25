Авиакомпания объяснила инцидент с повреждением шасси самолета в Южно-Сахалинске
Транспортная прокуратура начала проверку в связи с экстренной отменой вылета лайнера.
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Фото, видео: Yay, T.me @aviaincident
Авиакомпания «Россия» прокомментировала случай с самолетом в аэропорту Южно-Сахалинска. Как писал 5-tv.ru, 23 февраля лайнер повредил стойку шасси при маневрировании на взлете. По этой причине вынужденно отменили рейс в Москву.
«Во время воздушного судна произошло повреждение носовой стойки шасси буксировочным водилом — приспособлением для перемещения самолета у терминала», — сообщили в авиакомпании.
По итогам обследования технические специалисты сняли лайнер с полетов. В тот же час пассажиров высадили в терминал аэропорта. На борту неисправного самолета находилось 212 человек. В столицу их доставили два рейса авиакомпании-партнера 24 февраля.
Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку инцидента, подтвердили в пресс-службе ведомства. В ходе нее правоохранители дадут оценку действиям наземных аэропортовых служб.
Ранее 5-tv.ru писал, что летевший из Москвы в Иркутск самолет ушел на аэродром Улан-Удэ.
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