«Беременную учительницу в живот бил»: новые факты о «15-летнем Чикатило» из Кандалакши

Жители города Кандалакша Мурманской области рассказали об арестованном за покушение на убийство подростке, которого в прессе называют «15-летним Чикатило». 5-tv.ru публикует видео с рассказами людей.

«Семь лет назад он учился с моей дочерью в первом классе, начальная школа была. Дочь пришла домой, разбиты очки, бровь — пострадала она. Он ее обжал постоянно: бил, шпынял. <…> Много ситуаций было в классе: и беременную учительницу он в живот бил, и со второго этажа пытался скинуться и деток обижал», — рассказала горожанка, знавшая подростка.

По ее словам, избивать детей юный изверг начал еще с детского садика — с пяти или шести лет. Мать никак не реагировала на его действия, учителя тоже не знали, что делать. Полиция не могла возбудить уголовное дело из-за возраста подозреваемого.

«Они особо с людьми не общались у нас в подъезде — только здрасьте-здрасьте, до свидания. Мама, знаю, работала в магазине товароведом. Папа не знаю, где работал, но постоянно то на грузовой машине приезжал, то еще на какой. Особо они, в общем, с людьми не общались», — рассказала соседка семьи, в которой рос «15-летний Чикатило».

Она добавила, что подросток бросал ей под ноги петарды, а также поджигал газеты в почтовых ящиках. Один раз он столкнул девочку с лестницы. Когда к матери школьника пришли разозленные соседи, она предложила им самим отлупить ее сына.

Ирина Просолина, первый заместитель главы администрации Кандалакшского района, председатель комиссии по делам несовершеннолетних, рассказала, что семья стоит на учете с 2011 года. По ее словам, у подростка есть проблемы с психикой. С ним работали врачи, ребенок шел на контакт, но каждую весну и осень происходили обострения. Все его правонарушения будут приобщены к уголовному делу.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «15-летнего Чикатило» из Кандалакши арестовали. Это произошло после того, как он избил и пытался задушить 11-летнего мальчика. Когда тот потерял сознание, подросток закопал его в снегу. К счастью ребенок выжил, его госпитализировали.