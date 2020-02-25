Москвичка заявила об изнасиловании, но не помнит кем, где и когда

Жительница Москвы заявила в полицию об изнасиловании, однако не смогла припомнить обстоятельств происшествия. Как стало известно 5-tv.ru, она путалась во время дачи показаний.

Полная загадок история началась днем 22 февраля. В полицию сообщили, что на улице Кухмистерова стоит женщина, которая не помнит, где живет. На месте полицейские обнаружили 35-летнюю замужнюю женщину. Она категорически отказалась ехать в дежурную часть с нарядом полиции, пояснив, что за ней уже выехал муж.

Некоторое время спустя москвичку привели в дежурную часть прохожие. На этот раз она рассказала правоохранителям, что была изнасилована минувшей ночью в квартире на улице Полбина. Точный адрес пострадавшая назвать затруднилась, но сказала, что квартира была «как в кино».

Когда ее повезли на предполагаемое место происшествия, женщина потребовала остановиться у кинотеатра «Тула». Она уверено заявила, что изнасилование произошло именно в этом здании. Примет насильника москвичка припомнить не смогла. Ее показания о времени совершения преступления тоже расходились.

В итоге полицейские связались с мужем заявительницы. Он сказал, что в ночь на 22 февраля с банковской карты его супруги были списаны почти 11 тысяч рублей на оплату гостиничного номера в отеле «Hilton Москва Ленинградская».

На вопрос об этих расходах потерпевшая ответить не смогла — не помнит. Ее направили на медосвидетельствование, чтобы установить наличие или отсутствие телесных повреждений. Также медики выяснят, принимала ли она алкоголь или наркотики. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства.