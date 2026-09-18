В Херсонской области участки приостанавливали работу из-за атак БПЛА
Часть участков также закрывали в Сочи.
Фото: © РИА Новости/Александр Иванов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Избирательные участки почти во всех округах Херсонской области временно прекращали работу из-за атак украинских беспилотников. Сейчас голосование возобновилось. Об этом сообщила ТАСС председатель регионального избиркома Марина Захарова.
По ее словам, участки открылись утром в 08:00 мск. После начала атак комиссии были вынуждены сделать перерыв. Когда угроза миновала, сотрудники снова приступили к работе.
«Избирательные участки у нас сегодня открылись, как положено, в восемь утра по Москве, но, к сожалению, гладко прошло не все. Почти во всех муниципальных округах избирательные комиссии были вынуждены приостановить свою работу на определенное время из-за атаки БПЛА», — высказалась Захарова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сочи избирательные участки также временно закрывали после атаки БПЛА. Избирателей, членов комиссий и наблюдателей на время угрозы перевели в укрытия.
Также 5-tv.ru сообщал, что явка на выборах в Госдуму превысила 15%. К 15:00 в первый день голосования в Москве свой выбор сделали более 1,8 миллиона человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 18 сент
- Человек-паук, под «сикс-севен» и на верблюде: как голосуют на выборах в Госдуму
- 18 сент
- Семья Очиргоряевых приехала на избирательный участок верхом на верблюдах
- 18 сент
- Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
- 18 сент
- Явка на выборах в Госдуму превысила 15 процентов
- 18 сент
- Явка на выборах в Петербурге ожидается свыше 50%
- 18 сент
- На суше и в небе: как проходит первый день выборов в России
- 18 сент
- В Свердловской области 103-летняя долгожительница проголосовала на выборах
- 18 сент
- Свадьба и выборы в один день: молодожены отправились из ЗАГСа на участок в ЕАО
- 18 сент
- Супергерои с бюллетенями: Человек-паук и Колобок встретились на выборах в Тюмени
- 18 сент
- Лавров проголосовал на выборах в Госдуму
Читайте также
78%
Нашли ошибку?