В Херсонской области участки приостанавливали работу из-за атак БПЛА

Избирательные участки почти во всех округах Херсонской области временно прекращали работу из-за атак украинских беспилотников. Сейчас голосование возобновилось. Об этом сообщила ТАСС председатель регионального избиркома Марина Захарова.

По ее словам, участки открылись утром в 08:00 мск. После начала атак комиссии были вынуждены сделать перерыв. Когда угроза миновала, сотрудники снова приступили к работе.

«Избирательные участки у нас сегодня открылись, как положено, в восемь утра по Москве, но, к сожалению, гладко прошло не все. Почти во всех муниципальных округах избирательные комиссии были вынуждены приостановить свою работу на определенное время из-за атаки БПЛА», — высказалась Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сочи избирательные участки также временно закрывали после атаки БПЛА. Избирателей, членов комиссий и наблюдателей на время угрозы перевели в укрытия.

Также 5-tv.ru сообщал, что явка на выборах в Госдуму превысила 15%. К 15:00 в первый день голосования в Москве свой выбор сделали более 1,8 миллиона человек.

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