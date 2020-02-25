«Как ровесники» — Барановская похвасталась фотосессией со старшим сыном

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Алиса Старжевская
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Телеведущая заявила поклонникам, что чем старше сын, тем моложе мама.

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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками в Instagram видео с фотосессии со старшим сыном, Артемом. В комментарии к посту она заявила, что взросление отпрыска молодит ее и попросила поклонников не ставить под сомнение это утверждение.

«Чем взрослее сын, тем моложе мама. И не надо со мной спорить», — написала бывшая возлюбленная Аршавина.

Поклонники телеведущей откликнулись на публикацию, отметив, что Барановская выглядит очень молодо рядом со своим 14-летним сыном.

«Как брат с сестрой. Юля, выглядите просто супер»

«Очень красивые! А вы, Юлечка, как подружка рядом со своим сыном выглядите»

«Как ровесники. Восхищаюсь!», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Барановская удивила фанатов сменой имиджа. Ведущая выложила фото, на котором она блондинка, но поклонники быстро нашли подвох, угадав, что звезда просто надела парик.

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