«Как ровесники» — Барановская похвасталась фотосессией со старшим сыном
Телеведущая заявила поклонникам, что чем старше сын, тем моложе мама.
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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv
Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками в Instagram видео с фотосессии со старшим сыном, Артемом. В комментарии к посту она заявила, что взросление отпрыска молодит ее и попросила поклонников не ставить под сомнение это утверждение.
«Чем взрослее сын, тем моложе мама. И не надо со мной спорить», — написала бывшая возлюбленная Аршавина.
Поклонники телеведущей откликнулись на публикацию, отметив, что Барановская выглядит очень молодо рядом со своим 14-летним сыном.
«Как брат с сестрой. Юля, выглядите просто супер»
«Очень красивые! А вы, Юлечка, как подружка рядом со своим сыном выглядите»
«Как ровесники. Восхищаюсь!», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Барановская удивила фанатов сменой имиджа. Ведущая выложила фото, на котором она блондинка, но поклонники быстро нашли подвох, угадав, что звезда просто надела парик.
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