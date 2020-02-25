Песков заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию пока не названа
Вопрос могут обсудить на завтрашней встрече Владимира Путина с членами рабочей группы.
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Фото, видео: ТАСС/Метцель Михаил, 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент о дате всенародного голосования по поправкам в Конституцию ничего не известно. Однако он отметил, что вопрос может быть включен в повестку на завтрашней встрече Владимира Путина с членами рабочей группы.
«Никаких решений не принималось. Дата пока не объявлялась. На завтра готовится встреча Путина с членами рабочей группы. Можно предположить, что этот вопрос будет обсужден», — сказал Песков.
14 февраля Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Известно, что организацией мероприятия займется Центризбирком. Для его проведения Кабмин должен оперативно выделить средства из бюджета.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент обсудил с рабочей группой поправки в Конституцию РФ.
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