Путин распорядился начать подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.

В документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, сказано, что организацией мероприятий займется Центризбирком. На эти цели кабинет министров должен оперативно выделить средства из бюджета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых главных предложениях, которые были озвучены на встрече рабочей группы с президентом. Было предложено закрепить в конституции понятие брака как союза мужчины и женщины, а также прописать неотчуждаемость территорий государства.