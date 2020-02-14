Путин распорядился начать подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Организацией займется Центризбирком, а кабинет министров должен оперативно выделить на эти цели средства из бюджета.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru
Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
В документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, сказано, что организацией мероприятий займется Центризбирком. На эти цели кабинет министров должен оперативно выделить средства из бюджета.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых главных предложениях, которые были озвучены на встрече рабочей группы с президентом. Было предложено закрепить в конституции понятие брака как союза мужчины и женщины, а также прописать неотчуждаемость территорий государства.
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