На Украине запретили книги, изданные в СССР
В настоящее время издания еще советского периода составляют более половины библиотечных фондов Незалежной.
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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Декоммунизация на Украине добралась и до библиотек. Власти решили изъять оттуда все книги, изданные в Советском Союзе.
Сейчас они составляют больше половины украинских библиотечных фондов. Планируется заменить старую литературу на новую. Причем закупать будут издания исключительно на украинском языке. В институте книги заявили, что после такой чистки библиотеки станут более «приятным местом».
К слову, не все на Украине разделяют такой рьяный отказ от исторического прошлого. Как сообщал ранее 5-tv.ru, депутат Верховной рады послал матом декоммунизаторов и поздравил мужчин с 23 февраля. Так же поступила и известная украинская певица Maruv.
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