На Украине запретили книги, изданные в СССР

Декоммунизация на Украине добралась и до библиотек. Власти решили изъять оттуда все книги, изданные в Советском Союзе.

Сейчас они составляют больше половины украинских библиотечных фондов. Планируется заменить старую литературу на новую. Причем закупать будут издания исключительно на украинском языке. В институте книги заявили, что после такой чистки библиотеки станут более «приятным местом».

К слову, не все на Украине разделяют такой рьяный отказ от исторического прошлого. Как сообщал ранее 5-tv.ru, депутат Верховной рады послал матом декоммунизаторов и поздравил мужчин с 23 февраля. Так же поступила и известная украинская певица Maruv.