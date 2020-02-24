Украинская исполнительница Анна Корсун, более известная под псевдонимом Maruv, резко отреагировала на выпады подписчиков, раскритиковавших ее за пост о Дне защитника Отечества. Девушка выложила видео в сторис, где утверждает: она, как и все россияне, имеет право поздравлять мужчин с 23 февраля.

«*****, у меня папа служил, дедушка служил в Советской армии. Хочу, *****, и поздравляю. Не переживайте!» — выругалась певица.

Кроме того, Maruv заявила, что обязательно поздравит мужчин и 14 октября, когда День защитника Отечества теперь традиционно отмечается на Украине.

Instagram @maruvofficial

Напомним, Киев перенес праздник с 23 февраля на 14 октября еще в 2014 году. Тогда экс-президент Украины Петр Порошенко счел нецелесообразным отмечать День защитника Отечества по военно-историческим календарям соседней страны. Указ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певицу Maruv обокрали в центре Киева.