«Хочу и поздравляю!» — певица Maruv нецензурно ответила подписчикам-хамам
Исполнительница в шоке от фанатов, запретивших ей поздравлять мужчин с 23 февраля.
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Фото, видео: Instagram @maruvofficial
Украинская исполнительница Анна Корсун, более известная под псевдонимом Maruv, резко отреагировала на выпады подписчиков, раскритиковавших ее за пост о Дне защитника Отечества. Девушка выложила видео в сторис, где утверждает: она, как и все россияне, имеет право поздравлять мужчин с 23 февраля.
«*****, у меня папа служил, дедушка служил в Советской армии. Хочу, *****, и поздравляю. Не переживайте!» — выругалась певица.
Кроме того, Maruv заявила, что обязательно поздравит мужчин и 14 октября, когда День защитника Отечества теперь традиционно отмечается на Украине.
Напомним, Киев перенес праздник с 23 февраля на 14 октября еще в 2014 году. Тогда экс-президент Украины Петр Порошенко счел нецелесообразным отмечать День защитника Отечества по военно-историческим календарям соседней страны. Указ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что певицу Maruv обокрали в центре Киева.
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