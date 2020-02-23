Украинский депутат послал матом декоммунизаторов и поздравил мужчин с 23 февраля

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива послал матом декоммунизаторов и поздравил мужчин с праздником картинкой с запрещенной на Украине советской символикой. Скандальное поздравление народный избранник разместил на своей странице в Facebook. На нем изображена шапка газеты «Красное знамя» с лозунгом «пролетарии всех стран соединяйтесь», и орден Красной Звезды, а также надписи: «23 февраля» и «День Красной Армии».

Facebook / Илья Кива

«У меня мой Дед и отец служили и были настоящими мужчинами, воспитали меня. Мое уважение к тем датам, которые чтили и праздновали мои родители!» — пояснил Кива в комментариях возмущенным оппонентам.

23 февраля перестал быть праздником на Украине с 2015 года. Он был перенесен на 14 октября указом президента страны Петра Порошенко и называется День защитника Украины. А в апреле 2015 года Верховная рада приняла пакет так называемых законов о декоммунизации, в соответствии с которым на Украине запрещена советская символика, а также демонтируются памятники советским деятелям и переименовываются названные в их честь города и улицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в одном из сел Одесской области во исполнение закона о декоммунизации памятник КарлуМарксу превратили в монумент болгарскому поэту Христо Ботеву.