Беспрецедентной назвали деградацию отношений между странами в посольстве РФ в США

Деградация отношений между Россией и США стала беспрецедентной. И виноват в этом Вашингтон. Об этом заявили в посольстве нашей страны в Соединенных Штатах.

Так дипломаты отреагировали на требования ввести новые санкции против России. На этот раз американские сенаторы-демократы в письме главе Госдепа Майку Помпео пожаловались на то, что Москва якобы вмешивается в предстоящие выборы президента США. И подобные голословные обвинения, отметили в российском посольстве, звучат все чаще.

«Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по „российской теме“ становится плохой американской политической традицией», — заявили дипломаты.

Ранее о вмешательстве России написали журналисты New York Times. Ссылаясь на спецслужбы Штатов, они утверждали, что Москва действует не напрямую, а заставляет распространять дезинформацию самих американцев. В Кремле эти сообщения назвали паранойей. Что, кстати, подтвердили и в администрации Трампа. В пресс-службе президента США заявили, что данные о вмешательстве нашей страны являются абсолютной ложью.