Чем известен скончавшийся экс-президент Египта Хосни Мубарак
О смерти бывшего главы государства на 92-м году жизни сообщили египетские СМИ.
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Фото, видео: ТАСС /imago stock&people, / Малышев Николай, /Meng Tao
Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Хосни Мубарак стал главой государства при чрезвычайных обстоятельствах в октябре 1981 года. Будучи вице-президентом, он присутствовал на военном параде вместе с тогдашним президентом Анваром Садатом. Последний во время мероприятия был убит исламистами, а Мубарак — ранен в руку.
Спустя неделю после этого — 14 октября 1981 года — Хосни занял пост президента и объявил чрезвычайное положение. С тех пор он правил страной около 30 лет — до февраля 2011 года. Полномочия он сложил с себя на фоне масштабных протестов.
В 2012 году экс-президента приговорили к пожизненному заключению за причастность к гибели более 200 демонстрантов. Позднее обвинения с политика были сняты, но прокуратура обжаловала решение суда. Он находился под домашним арестом.
В 2015 году обвиняемый был приговорен к трем годам лишения свободы за хищение средств, выделенных на ремонт президентских дворцов и резиденций.
Как сообщал 5-tv.ru, Хосни Мубарака в 2017 году оправдали и отпустили на свободу спустя два года. Всего в заключении он провел около шести лет. В последнее время экс-президент не участвовал в политических делах и не появлялся на публике. Он проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
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