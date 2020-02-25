Белоруссия потеряла более $2 миллиардов из-за «грязной» нефти из РФ
Глава МИД Белоруссии завил, что даже прирост экспорта по другим позициям не позволил стране компенсировать убытки.
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Фото, видео: ТАСС/Федосенко Наталия, 5-tv.ru
Убытки Белоруссии на экспорте нефти в 2019 году составили более двух миллиардов долларов. Об этом сообщил глава белорусского МИДа Владимир Макей, пишет агентство «БелТА».
Причиной снижения доходов страны, по его словам, стал ввод ограничений Россией на вывоз нефтепродуктов, а также поставки «грязной» нефти по нефтепроводу «Дружба».
«На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой», — сказал министр.
По его словам, в минувшем году был прирост экспорта по другим показателям, однако и он не позволил компенсировать потери в нефтяной сфере.
Инцидент с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба» произошел в апреле 2019 года. В «черном золоте», поступающем на территорию Белоруссии, оказалось превышено содержание хлорорганических соединений, что привело к выходу из строя оборудования. Виновником загрязнения была признана частная российская компания.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном предложении» по поставкам нефти, которое получил от Владимира Путина в ходе телефонного разговора.
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