Лукашенко заявил о «неожиданном предложении» Путина по поставкам нефти
В ходе телефонного разговора президента РФ и главы Белоруссии обсуждались вопросы взаимодействия в энергетической сфере, а также было уделено внимание реализации крупных совместных проектов.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Фото, видео: www.globallookpress.com / President of Russia, Mark Langridge, Kremlin Pool, Stefan Klein; Известия / Дмитрий Коротаев
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Одной из важнейших тем диалога стали поставки в Белоруссию российской нефти и газа.
Как рассказал по окончании беседы Лукашенко, российский лидер сделал ему «неожиданное предложение». Путин, по словам главы Белоруссии, выразил готовность компенсировать Минску порядка 300 миллионов долларов выпадающих из-за налогового маневра доходов от экспортных пошлин за счет премии нефтяных компаний.
После разговора с главой РФ белорусский лидер поручил премьер-министру достичь соглашения с Россией по нефти.
В пресс-службе Кремля также отметили, что в ходе телефонного разговора обсуждались вопросы взаимодействия в энергетической сфере и реализация крупных совместных проектов, пишет РИА Новости.
«В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 7 февраля в Сочи — обсуждены некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двусторонние переговоры в Сочи. Лидеры двух стран договорились о том, что условия по покупке российского черного золота в 2020 году будут не хуже, чем в 2019-м — тогда Белоруссия платила по 127 долларов за тысячу кубометров нефти.
Нашли ошибку?