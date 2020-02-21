Лукашенко заявил о «неожиданном предложении» Путина по поставкам нефти

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Одной из важнейших тем диалога стали поставки в Белоруссию российской нефти и газа.

Как рассказал по окончании беседы Лукашенко, российский лидер сделал ему «неожиданное предложение». Путин, по словам главы Белоруссии, выразил готовность компенсировать Минску порядка 300 миллионов долларов выпадающих из-за налогового маневра доходов от экспортных пошлин за счет премии нефтяных компаний.

После разговора с главой РФ белорусский лидер поручил премьер-министру достичь соглашения с Россией по нефти.

В пресс-службе Кремля также отметили, что в ходе телефонного разговора обсуждались вопросы взаимодействия в энергетической сфере и реализация крупных совместных проектов, пишет РИА Новости.

«В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 7 февраля в Сочи — обсуждены некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двусторонние переговоры в Сочи. Лидеры двух стран договорились о том, что условия по покупке российского черного золота в 2020 году будут не хуже, чем в 2019-м — тогда Белоруссия платила по 127 долларов за тысячу кубометров нефти.