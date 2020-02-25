СК РФ установил второго соучастника убийства «Япончика» Вячеслава Иванькова
По версии следствия, 39-летний Каха Газзаев предоставил соучастникам винтовку, из которой был убит «вор в законе», и непосредственно участвовал, наблюдая за прилегающей территорией.
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Фото, видео: ТАСС/Машков Юрий, СК РФ
СК РФ установил второго соучастника убийства «Япончика» Вячеслава Иванькова. По версии следствия, 39-летний Каха Газзаев предоставил соучастникам винтовку, из которой был убит «вор в законе» и непосредственно участвовал, наблюдая за прилегающей территорией.
В настоящее время неоднократно судимый Газзаев с 2017 года отбывает наказание в тюрьме по решению суда. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы, а также в незаконном хранении оружия. Суд санкционировал его арест сроком на два месяца.
Как сообщили в пресс-службе СКР, установление личности Газзаева, как соучастника громкого убийства, было проведено при содействии Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве.
Известный «вор в законе» «Япончик» Вячеслав Иваньков был застрелен 28 июля 2009 года на Хорошевском шоссе столицы на выходе из ресторана «Тайский слон».
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