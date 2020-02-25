Зеленоградец на Porsche расстрелял водителя после ДТП

Житель Зеленограда расстрелял водителя из травматического пистолета, после того как они попали в ДТП. Как стало известно 5-tv.ru, стрелок двигался на автомобиле марки Porsche.

Авария произошла примерно в полдень 23 февраля. У дома № 6 по Овражной улице столкнулись кроссовер Porsche Cayenne S и минивэн Mitsubishi Delica. Из премиального авто на дорогу вышел мужчина с травматическим пистолетом.

Злоумышленник открыл огонь по находившемуся в микроавтобусе водителю. Дойдя до Mitsubishi, он вытащил из машины мужчину и снова начал стрелять по нему. После этого сел в Porsche и скрылся с места ДТП.

Полиция нашла премиальное авто и водителя чуть меньше чем через час. Стрелком оказался 27-летний местный житель, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Его задержали в состоянии алкогольного опьянения и возбудили уголовное дело за хулиганство с применением оружия (пункт «а» части первой статьи 213 УК РФ).

Водителя Mitsubishi тем временем госпитализировали. У него диагностировали проникающее ранение грудной клетки и оскольчатый переломом четвертого пальца левой кисти.