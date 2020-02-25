Проблемным регионам РФ будут выделять по пять миллиардов рублей до 2024 года

Премьер-министр Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Кургане. Регион проблемный, с низкими социально-экономическими показателями. Безработица, высокие энерготарифы. Причем стоимость электроэнергии высока именно для предприятий и бизнеса.

На встрече с общественностью глава правительства дал поручение Минэнерго и ФАС проанализировать ситуацию и решить проблему. Чуть ранее премьер провел совещание, где была утверждена индивидуальная программа развития Курганской области.

«Правительство приняло решение дополнительно поддержать десять регионов, где достаточно непростая социально-экономическая ситуация. И начинаем мы с Курганской области. Мы сегодня собираемся утвердить соответствующую индивидуальную программу развития Курганской области. Мы выделять будем соответственно таким регионам пять миллиардов рублей до 24 года. До пяти миллиардов рублей после 24 года», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Куратором индивидуальной программы развития Курганской области назначен глава Минфина Антон Силуанов. Главная задача — повышение доходов населения. За пять лет планируется создать около десять тысяч новых рабочих мест и снизить уровень безработицы.

200 миллионов рублей будет выделено на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи. Глава правительства утром посетил учреждение и пообщался с персоналом. Ему рассказали, что ремонта здесь не было 40 лет.

Михаила Мишустина также познакомили с проектом застройки в самом большом жилом районе Кургана — Заозерном. Сейчас там уже проживают 100 тысяч человек. И остро стоит вопрос отсутствия детской поликлиники. Премьер пообещал федеральную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мишустин назвал ключевые задачи, стоящие перед правительством России.