Посетительнице Эрмитажа запретили кормить ребенка грудью

Эфирная новость 8

Молодая мать выбрала укромное место для кормления, однако это заметила сотрудница музея.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, 5-tv.ru

В Эрмитаже собрали смотрителей для экстренного инструктажа. Из-за скандала. Молодой матери запретили кормить грудью ребенка в залах музея. Она утверждает, что ее чуть ли не вытолкали за порог. В музее заверяют, что все было вежливо, но все равно извиняются. Символично, что один из главных шедевров Эрмитажа — кормящая Мадонна кисти Да Винчи. И все же вопрос о том, кормить или не кормить в публичных местах вызывает массу споров. Законом не запрещено. Значит, разрешено? — узнал Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лена Миро в пух и прах раскритиковала знаменитость за кормление ребенка необъятной грудью в кафе.

-4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
64.92
0.62 70.46
1.04
Мартынов день или Лакомка: что можно и категорически нельзя делать 26 февраля

Новости СМИ2