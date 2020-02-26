Посетительнице Эрмитажа запретили кормить ребенка грудью
Молодая мать выбрала укромное место для кормления, однако это заметила сотрудница музея.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, 5-tv.ru
В Эрмитаже собрали смотрителей для экстренного инструктажа. Из-за скандала. Молодой матери запретили кормить грудью ребенка в залах музея. Она утверждает, что ее чуть ли не вытолкали за порог. В музее заверяют, что все было вежливо, но все равно извиняются. Символично, что один из главных шедевров Эрмитажа — кормящая Мадонна кисти Да Винчи. И все же вопрос о том, кормить или не кормить в публичных местах вызывает массу споров. Законом не запрещено. Значит, разрешено? — узнал Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лена Миро в пух и прах раскритиковала знаменитость за кормление ребенка необъятной грудью в кафе.
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