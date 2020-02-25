Умер первый командующий внутренними войсками МВД РФ Василий Саввин

В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончался бывший командующий внутренними войсками МВД СССР и первый командующий внутренними войсками МВД РФ генерал-полковник Василий Нестерович Саввин. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Соболезнования родным и близким Саввина выразил глава Росгвардии Виктор Золотов.

«Василий Нестерович был мужественным, сильным духом человеком, настоящим русским офицером, посвятившим свою жизнь служению Отечеству и укреплению национальной безопасности государства. Он всегда с честью справлялся с поставленными задачами, в самых трудных нештатных ситуациях демонстрировал твердый волевой характер и готовность прийти на помощь», — говорится в сообщении.

Василий Саввин возглавил внутренние войска МВД СССР в сентябре 1991 года. А еще через год был назначен первым командующим внутренними войсками МВД РФ.

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