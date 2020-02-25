Последний маршал СССР Дмитрий Язов скончался в Москве

Скончался последний маршал и министр обороны СССР Дмитрий Язов. Военачальник и государственный деятель умер в Москве на 96-м году жизни, сообщили в Минобороны России. Его похоронят 28 февраля на мемориальном кладбище в Мытищах.

Язов родился в 1924-м в деревне Язово Омской губернии. Когда началась Великая Отечественная война, записался в Красную армию добровольцем в возрасте 17 лет, изменив год рождения. По окончании пехотного училища воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда и прорыве блокады, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки германских войск. Дважды был ранен, в том числе в голову. За военные подвиги стал кавалером ордена Красной Звезды и других наград.

После войны окончил офицерские курсы и продолжил службу в рядах Вооруженных сил.

В 1987 году Президиум Верховного совета СССР назначил генерала армии Язова министром обороны, а спустя три года президент Советского союза Михаил Горбачев присвоил ему звание маршала. Таким образом Язов стал последним в СССР, кто удостоился этого звания. Будучи министром, руководил работой по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск с территории Афганистана.

В 1991 году Дмитрий Язов вошел в состав ГКЧП. В период Августовского путча в Москву по его приказу ввели танки и тяжелую военную технику. В ночь на 22 августа маршала в аэропорту Внуково-2 при попытке вылететь на встречу с Горбачевым. Ему и другим участникам ГКЧП предъявили обвинение в измене Родины. Военачальника освободили от должности министра обороны.

Через два года членов ГКЧП, включая маршала, освободили из-под стражи, и в 1994-м амнистировали. В том же году он оставил военную службу. После отставки занимал должности советника и генерального инспектора Минобороны России, входил в руководящие органы ряда общественных организаций.

4 февраля 2020 года Язова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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