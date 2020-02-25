«Накрыло волной»: очевидица о том, как двух детей унесло в открытое море в Сочи

Сотрудники МЧС в Сочи продолжают поиски двоих мальчиков, которых во время перехода реки в поселке Лазаревское близ Сочи унесло волной в открытое море. Трагедия произошла около 19 часов во вторник, 25 февраля. В интервью 5-tv.ru очевидица произошедшего Вера Марченко рассказала, как все произошло.

«Был красивый закат, я начала на видео снимать просто семейное видео для себя. Поворачиваюсь, и мальчишки с одной стороны реки, с одного пляжа… Они сначала перебежали на островок. Дурачились. Мы им все кричали, чтобы уходили, потому что волны были, наверное, три балла», — рассказала женщина.

По ее словам, дети не слышали, что им кричали, так как из-за ветра было очень шумно. Поэтому мальчики продолжили переходить реку, несмотря на опасность.

«Они начали переходить с этого островка через реку. Они, наверное, думали, что тоже мелко будет, по щиколотку, потому что они закатили штаны. Река русло поменяла и вымыло яму. И один споткнулся и по грудь ушел в воду. А так как горная река, течение сильное, его начало уносить в море. Второй мальчик хотел его вытащить, но тоже споткнулся. Первого мальчика накрыло волной и сразу унесло в море метров на 20. Второй еще карабкался, но видимо силы закончились и его тоже унесло. Поднялись волны сразу же за секунду. Баллов шесть стала волна», — отметила Вера Марченко.

Женщина рассказала, что сразу после того, как первый мальчик внезапно ушел под воду она позвонила в службу МЧС.

«Буквально через минут 5-7, очень быстро Лазаревские спасатели приехали. Они пытались зайти в море, но это было невозможно. Их выбрасывало. Ребята, конечно, молодцы. Но они ничего не в силах были сделать», — поделилась очевидица.

По данным МЧС, в настоящее время на море наблюдается шторм четырех-пяти баллов, поэтому поиск в открытом море невозможен. Работы продолжаются в береговой зоне.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись на которой видно, как детей волной уносит в море.