Окровавленное тело связанной на стуле девушки обнаружили в московской квартире

Окровавленное тело девушки, связанной на стуле по рукам и ногам, правоохранители обнаружили в московской квартире. Стражи порядка приехали в дом на Химкинском бульваре, 19/2 после того, как в полицию обратилась подруга погибшей.

Как стало известно 5-tv.ru, девушка пришла проведать свою приятельницу и увидела, что она связана. Ее лицо было обмотано скотчем, вокруг — лужи крови. По предварительным данным, рядом со стулом лежала пачка презервативов.

В настоящий момент наряды полиции работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Личность умершей пока не известна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители города Химки Московской области избили мужчину, пришедшего в местное отделение ЗАГС с ружьем и пистолетом.