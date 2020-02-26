Пенелопа Круc стала крестной матерью итальянского лайнера

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус стала крестной матерью новейшего итальянского круизного лайнера Costa Smeralda. Для участия в торжественном обряде голливудская звезда прибыла в Савону. В рамках мероприятия прошла большая пресс-конференция прямо на борту корабля с участием нескольких десятков журналистов.

Как отмечает РИА Новости, церемония крещения транслировалась в эфире итальянских телеканалов. Кроме того, все желающие могли наблюдать за происходящим прямо в порту. После завершения обряда Costa Smeralda отправился в путешествие по Средиземному морю. В это время небо озарили залпы салюта, который продолжался на протяжении 20 минут.

Costa Smeralda — круизный лайнер, который в порту и в море заправляется сжиженным природным газом, что позволяет существенно снизить вредные выбросы в атмосферу. Кораблю присвоили награду Итальянского морского регистра (RINA) в области экологии — «Зеленый плюс».

Судно движется по маршруту через порты Савоны, Марселя, Барселоны, Пальмы-де-Майорки, Чивитавеккьи (Рим) и Специи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пенелопа Крус вручала премию «Оскар».