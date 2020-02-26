«Не дождетесь!» — Внучка Михаила Боярского отказалась от уменьшения груди
В комментариях к своей фотографии Екатерина ответила подписчику, что не планирует проводить пластические операции.
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Фото, видео: Instagram @boyarskaya.katerina
Внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского Екатерина выразила свое отношение к пластическим операциям. На своей странице в Instagram 21-летняя звезда выложила соблазнительную фотографию, где предстала в откровенном наряде, подчеркивающем ее пышный бюст. Сексуальный снимок вызвал бурную реакцию у подписчиков. Один из них даже сравнил светскую львицу с Анной Семенович, известной своими «аппетитными» формами.
«У Вас, что, тоже, как у Анны Семенович — гигантомастия? Она, например, уже сделала операцию по уменьшению. Напишите ей в директ, она Вам расскажет, какие от этого проблемы», — посоветовал пользователь.
Однако Екатерина Боярская не стала прислушиваться к его рекомендациям.
«У меня все замечательно, никаких проблем. Уменьшить? Не дождетесь», — подчеркнула теледива.
В то же время другие фолловеры остались в восторге от пикантной фотосессии светской львицы.
«Ты сведешь меня с ума!»
«Неотразимая девушка!»
«Тебя не любить невозможно!»
«Истинная красота, и фигура и душа!» — восторгались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внучка Боярского показала глубокое декольте.
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