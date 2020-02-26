Внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского Екатерина выразила свое отношение к пластическим операциям. На своей странице в Instagram 21-летняя звезда выложила соблазнительную фотографию, где предстала в откровенном наряде, подчеркивающем ее пышный бюст. Сексуальный снимок вызвал бурную реакцию у подписчиков. Один из них даже сравнил светскую львицу с Анной Семенович, известной своими «аппетитными» формами.

«У Вас, что, тоже, как у Анны Семенович — гигантомастия? Она, например, уже сделала операцию по уменьшению. Напишите ей в директ, она Вам расскажет, какие от этого проблемы», — посоветовал пользователь.

Instagram @boyarskaya.katerina

Однако Екатерина Боярская не стала прислушиваться к его рекомендациям.

«У меня все замечательно, никаких проблем. Уменьшить? Не дождетесь», — подчеркнула теледива.

В то же время другие фолловеры остались в восторге от пикантной фотосессии светской львицы.

«Ты сведешь меня с ума!»

«Неотразимая девушка!»

«Тебя не любить невозможно!»

«Истинная красота, и фигура и душа!» — восторгались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внучка Боярского показала глубокое декольте.