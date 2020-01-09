Красота внучки Михаила Боярского покорила ее поклонников в Instagram. Екатерина выложила снимок на фоне пенных волн. Она сидит на деревянном возвышении в коротких черных шортах и топе аналогичного цвета с глубоким вырезом.
20-летняя красавица славится своими роскошными формами, минимум одежды на фотографии это подчеркивает. В комментариях фолловеры Екатерины отметили ее женственность и сравнили с русалочкой Ариэль.
Примечательно, что Боярская-младшая старается отметить благодарностью на комплименты каждому подписчику. Такое внимание к фанатам редко встречается среди звезд в социальной сети.
«Изумительно-обворожительная девушка!»
«Катюш, нет слов! Красавица!»
«Екатерина, вы все прекраснее!»
«Ох, аж дыхание еле перевожу от твоей божественной красоты»;
«Генетика — это серьезно», — откликнулись пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что молодую внучку Боярского признали копией отца.