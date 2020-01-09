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«Генетика — это серьезно»: внучка Боярского показала глубокое декольте

, 11:14 | Валентин Черников Фото 284

Поклонники «еле переводят дыхание» от очарования Екатерины на фоне пенной волны.

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Фото, видео: Instagram @boyarskaya.katerina

Красота внучки Михаила Боярского покорила ее поклонников в Instagram. Екатерина выложила снимок на фоне пенных волн. Она сидит на деревянном возвышении в коротких черных шортах и топе аналогичного цвета с глубоким вырезом.

20-летняя красавица славится своими роскошными формами, минимум одежды на фотографии это подчеркивает. В комментариях фолловеры Екатерины отметили ее женственность и сравнили с русалочкой Ариэль.

Instagram @boyarskaya.katerina

Примечательно, что Боярская-младшая старается отметить благодарностью на комплименты каждому подписчику. Такое внимание к фанатам редко встречается среди звезд в социальной сети.

«Изумительно-обворожительная девушка!»

«Катюш, нет слов! Красавица!»

«Екатерина, вы все прекраснее!»

«Ох, аж дыхание еле перевожу от твоей божественной красоты»;

«Генетика — это серьезно», — откликнулись пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодую внучку Боярского признали копией отца.

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