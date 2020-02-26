На Камчатке мужчина изрезал ножом приятеля за отказ от выпивки

Житель Камчатского края изрезал ножом приятеля за отказ от выпивки. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел в подъезде одного из домов поселка Усть-Камчатск.

По версии следствия, 48-летний мужчина пригласил приятеля на импровизированное застолье, которое устроил на лестничной клетке. Несмотря на оказанное радушие, 57-летний собутыльник отказался выпивать с организатором «вечеринки». Разъяренный камчадал схватил нож и буквально исполосовал им гостя. Вскоре пострадавший мужчина скончался от полученных ранений.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.