На Камчатке мужчина изрезал ножом приятеля за отказ от выпивки

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Василий Заика
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Инцидент произошел в подъезде одного из домов поселка Усть-Камчатск.

Фото: www.globallookpress.com © Bernhard Kreutzer

Житель Камчатского края изрезал ножом приятеля за отказ от выпивки. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел в подъезде одного из домов поселка Усть-Камчатск.

По версии следствия, 48-летний мужчина пригласил приятеля на импровизированное застолье, которое устроил на лестничной клетке. Несмотря на оказанное радушие, 57-летний собутыльник отказался выпивать с организатором «вечеринки». Разъяренный камчадал схватил нож и буквально исполосовал им гостя. Вскоре пострадавший мужчина скончался от полученных ранений.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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