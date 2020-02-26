На Камчатке мужчина изрезал ножом приятеля за отказ от выпивки
Инцидент произошел в подъезде одного из домов поселка Усть-Камчатск.
Фото: www.globallookpress.com © Bernhard Kreutzer
Житель Камчатского края изрезал ножом приятеля за отказ от выпивки. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел в подъезде одного из домов поселка Усть-Камчатск.
По версии следствия, 48-летний мужчина пригласил приятеля на импровизированное застолье, которое устроил на лестничной клетке. Несмотря на оказанное радушие, 57-летний собутыльник отказался выпивать с организатором «вечеринки». Разъяренный камчадал схватил нож и буквально исполосовал им гостя. Вскоре пострадавший мужчина скончался от полученных ранений.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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