В результате нападения ученика на школу погибла учительница в Словакии

Учительница погибла в результате нападения ученика на начальную школу на северо-западе Словакии. Об этом сообщил телеканал JOJ.

«В начальной школе в Сташкове ученик напал на одноклассников и учителя острым предметом. <…> На месте происшествия находятся раненые, а одна учительница скончалась от полученных травм», — уточняется в материале.

Инцидент произошел в населенном пункте Сташков в районе города Чадца. Известно, что на место были направлены две машины скорой помощи и два спасательных вертолета.

По факту случившегося правоохранительные органы Словакии начали расследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в городе Россошь Воронежской области подросток избила бывшую подругу рядом с лицеем. В это время другие несовершеннолетние наблюдали за происходящим и снимали драку на видео. Некоторые из них даже подстрекали нападавшую к более активным насильственным действиям.

Конфликт начался в другом месте, но после того, как вмешалась полиция, школьники переместились ко двору образовательного учреждения.

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