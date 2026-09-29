В результате нападения ученика на школу погибла учительница в Словакии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

На место происшествия были направлены спасательные вертолеты.

Нападение на школу в Словакии

Фото: www.globallookpress.com/Rafal Klimkiewicz

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Учительница погибла в результате нападения ученика на начальную школу на северо-западе Словакии. Об этом сообщил телеканал JOJ.

«В начальной школе в Сташкове ученик напал на одноклассников и учителя острым предметом. <…> На месте происшествия находятся раненые, а одна учительница скончалась от полученных травм», — уточняется в материале.

Инцидент произошел в населенном пункте Сташков в районе города Чадца. Известно, что на место были направлены две машины скорой помощи и два спасательных вертолета.

По факту случившегося правоохранительные органы Словакии начали расследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в городе Россошь Воронежской области подросток избила бывшую подругу рядом с лицеем. В это время другие несовершеннолетние наблюдали за происходящим и снимали драку на видео. Некоторые из них даже подстрекали нападавшую к более активным насильственным действиям.

Конфликт начался в другом месте, но после того, как вмешалась полиция, школьники переместились ко двору образовательного учреждения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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