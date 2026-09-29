«Решает Всевышний»: Соседов за полтора года до трагедии рассказывал, как хотел бы умереть
Критик провел параллель между человеческой жизнью и цветком.
Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov
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Соседов за полтора года до трагедии рассуждал о желаемом уходе из жизни
Музыкальный критик Сергей Соседов, погибший в Нерюнгри, еще в январе 2025 года рассуждал о желаемом уходе из жизни. Об этом сообщает личный блог Антона Красовского, где опубликована запись интервью с критиком.
В опубликованном фрагменте Соседов делится мыслями о том, какой хотел бы видеть свою смерть.
«Умереть во сне. Я хотел бы, чтобы без болезни. Потому что когда с болезнью, это тяжело, это муки», — ответил он на вопрос журналиста.
Далее критик провел параллель между человеческой жизнью и цветком: сначала бутон раскрывается, а потом постепенно увядает.
«Иногда розы засыхают, очень красиво. <...> Я бы хотел вот так», — признался Сергей Васильевич.
Красовский поинтересовался, считает ли Соседов, что заслужил подобный уход. Критик ответил, что никогда не размышлял на эту тему и полагает, что такие вещи не во власти человека.
«Заслужил или нет — это не нам решать, это решает Всевышний», — заявил он.
В Нерюнгри 23 сентября не стало Сергея Соседова — ему было 58 лет. Причиной трагедии стал несчастный случай: он упал с лестницы в гостинице и получил серьезную черепно-мозговую травму. Медики провели операцию длительностью около трех часов, но безуспешно — он скончался спустя несколько часов. Соседов приехал в город как председатель жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».
Ранее 5-tv.ru писал, что день точная дата прощальной церемонии с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым пока не определена. Продюсер Сергей Дворцов предварительно намекнул на 30 сентября в Москве. Устроитель регионального конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока-2026», который Соседов возглавлял в качестве председателя жюри, ранее информировал, что дату похорон уточнят после того, как тело журналиста доставят в столицу. Тело прибыло в Москву 28 сентября.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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