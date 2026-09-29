«Решает Всевышний»: Соседов за полтора года до трагедии рассказывал, как хотел бы умереть

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 1 308 0

Критик провел параллель между человеческой жизнью и цветком.

Соседов мечтал умереть во сне до трагедии

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

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Тема:
Умер Сергей Соседов

Соседов за полтора года до трагедии рассуждал о желаемом уходе из жизни

Музыкальный критик Сергей Соседов, погибший в Нерюнгри, еще в январе 2025 года рассуждал о желаемом уходе из жизни. Об этом сообщает личный блог Антона Красовского, где опубликована запись интервью с критиком.

В опубликованном фрагменте Соседов делится мыслями о том, какой хотел бы видеть свою смерть.

«Умереть во сне. Я хотел бы, чтобы без болезни. Потому что когда с болезнью, это тяжело, это муки», — ответил он на вопрос журналиста.

Далее критик провел параллель между человеческой жизнью и цветком: сначала бутон раскрывается, а потом постепенно увядает.

«Иногда розы засыхают, очень красиво. <...> Я бы хотел вот так», — признался Сергей Васильевич.

Красовский поинтересовался, считает ли Соседов, что заслужил подобный уход. Критик ответил, что никогда не размышлял на эту тему и полагает, что такие вещи не во власти человека.

«Заслужил или нет — это не нам решать, это решает Всевышний», — заявил он.

В Нерюнгри 23 сентября не стало Сергея Соседова — ему было 58 лет. Причиной трагедии стал несчастный случай: он упал с лестницы в гостинице и получил серьезную черепно-мозговую травму. Медики провели операцию длительностью около трех часов, но безуспешно — он скончался спустя несколько часов. Соседов приехал в город как председатель жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

Ранее 5-tv.ru писал, что день точная дата прощальной церемонии с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым пока не определена. Продюсер Сергей Дворцов предварительно намекнул на 30 сентября в Москве. Устроитель регионального конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока-2026», который Соседов возглавлял в качестве председателя жюри, ранее информировал, что дату похорон уточнят после того, как тело журналиста доставят в столицу. Тело прибыло в Москву 28 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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