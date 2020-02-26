В сети раскрыли характеристики мощнейшего смартфона в мире
Модель Xiaomi для геймеров получит дисплей с самым быстрым откликом на рынке.
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Фото, видео: Twitter @Gizchina
Геймерский смартфон Xiaomi Black Shark 3 получит дисплей с наиболее чувствительным сенсором и самым быстрым откликом на рынке. Рекламный ролик о достижениях новой модели распространили пользователи Twitter. На нем китайский производитель сравнил скорость срабатывания сенсорного экрана и время отклика Black Shark 3 с аналогичными показателями в образцах конкурентов.
#BlackShark3 broke through again, raising the touch sampling rate to 270Hz.— Xiaomishka (@xiaomishka) February 25, 2020
The single-finger touch latency was reduced to 24ms, and the multi-finger touch latency was reduced to 28ms.
Comparison with #iPhone11Pro #oneplus7tpro #RenoAce #ROG2 pic.twitter.com/zsJOdTp0Dt
Возможности девайса протестировали с помощью спецоборудования и популярной огнлайн-игры PlayerUnknown’s Battlegrounds. В результате создатели игровой модели Xiaomi заверили, что ее экран по быстроте реагирования превзошел сенсоры iPhone 11 Pro, OnePlus 7T Pro, Oppo Reno Ace и Asus ROG 2.
Частота дискретизации сенсорного слоя Black Shark 3 достигает 270 гигагерц. Этот показатель обеспечивает более точные нажатия на дисплей по сравнению с другими смартфонами. Задержка отклика экрана при касании одним пальцем составляет 24 миллисекунды, двумя пальцами — 28 миллисекунд.
Помимо высокотехнологичного дисплея модель оснастили самым мощным на сегодня процессором Snapdragon 865, 16 гигабайтами оперативной памяти стандарта LPDDR5 и аккумулятором на 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки.
Линейка игровых смартфонов Xiaomi Black Shark появилась в 2018 году. Последний ее представитель вышел Black Shark 2 вышел в марте прошлого года. Презентация очередной модели состоится 3 марта 2020 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что уникальный смартфон марки Realme признали абсолютным лидером по производительности.
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