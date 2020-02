В сети раскрыли характеристики мощнейшего смартфона в мире

Геймерский смартфон Xiaomi Black Shark 3 получит дисплей с наиболее чувствительным сенсором и самым быстрым откликом на рынке. Рекламный ролик о достижениях новой модели распространили пользователи Twitter. На нем китайский производитель сравнил скорость срабатывания сенсорного экрана и время отклика Black Shark 3 с аналогичными показателями в образцах конкурентов.

#BlackShark3 broke through again, raising the touch sampling rate to 270Hz.

The single-finger touch latency was reduced to 24ms, and the multi-finger touch latency was reduced to 28ms.



Comparison with #iPhone11Pro #oneplus7tpro #RenoAce #ROG2 pic.twitter.com/zsJOdTp0Dt