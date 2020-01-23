Неизвестный смартфон из Китая оказался самым мощным в мире

По информации издания Android Authority, уникальный смартфон марки Realme набрал в тесте бенчмарка AnTuTu 574 тысячи баллов, что стало рекордом производительности. Предыдущим «чемпионом» был Xiaomi Mi 10 Pro, который набрал на 14 тысяч баллов меньше. Известно, что новинка использует тот же процессор, что и предыдущий фаворит — Qualcomm Snapdragon 865.

Согласно имеющимся данным, китайский смартфон оснащен графическим ускорителем Adreno 650 и будет в ближайшее время продемонстрирован публике на форуме Mobile World Congress 2020. Мероприятие состоится 24 февраля. По неподтвержденным слухам, новый флагман сможет удивить пользователей не только производительностью, но и возможностью использовать частоту 5G.

Иногда создающие смартфоны компании могут обманывать тесты, однако в случае с Realme это, скорее всего, не так. Этот бренд ранее уже представлял модель X2 Pro, которая также отличалась высочайшими характеристиками.

Технологии производства мобильных устройств продолжают развиваться, и современные смартфоны становятся все более и более совершенными. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в США было изобретено «неубиваемое» стекло для гаджетов.