Водонаева ответила на слухи о своих политических амбициях
Модель рассказала о планах на ближайшее будущее подписчикам в соцсети.
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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva
Модель Алена Водонаева, оказавшаяся в центре скандала на фоне своих заявлений о маткапитале и рождаемости, прояснила свою позицию по поводу политических амбиций. После разгоревшихся страстей многие прочили ей карьеру в политике, однако она опровергла эти домыслы.
Она отметила, что после реакции спикера Госдумы на ее заявление о том, что многие россияне теперь будут рожать ради денег, некоторые стали видеть в ее истории «руку Кремля». Тем не менее, по ее словам, это не так, и она не намерена вступать в какие-либо партии.
«Мол, не стал бы спикер Госдумы просто так делать мне такой пиар, не будь у него своих планов на этот счет. Как оказалось, стал. И отвечая на вопрос, хочу ли я примкнуть к какой-нибудь партии или сообществу, отвечу фразой из своего любимого мультфильма: "Я — кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе“», — написала Водонаева в Instagram.
Модель добавила, что в ее планы на будущее входит работа над собственным YouTube-каналом, аналитика социальных проблем женщин и другие полезные для общества дела.
Скандал вокруг Водонаевой разгорелся после ее поста о том, что женщинам не стоит рожать, если они заведомо знают, что не смогут обеспечить своего ребенка. Тогда она также призналась, что презирает родителей, живущих в нищете, но при этом воспитывающих нескольких детей. После слов модели против нее развернулась целая кампания, ее пост на предмет нарушения закона проверяет полиция. Как писал 5-tv.ru, сама теледива на фоне этих событий отправилась отдыхать в Лондон.
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