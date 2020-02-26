Водонаева ответила на слухи о своих политических амбициях

Модель Алена Водонаева, оказавшаяся в центре скандала на фоне своих заявлений о маткапитале и рождаемости, прояснила свою позицию по поводу политических амбиций. После разгоревшихся страстей многие прочили ей карьеру в политике, однако она опровергла эти домыслы.

Instagram @alenavodonaeva

Она отметила, что после реакции спикера Госдумы на ее заявление о том, что многие россияне теперь будут рожать ради денег, некоторые стали видеть в ее истории «руку Кремля». Тем не менее, по ее словам, это не так, и она не намерена вступать в какие-либо партии.

«Мол, не стал бы спикер Госдумы просто так делать мне такой пиар, не будь у него своих планов на этот счет. Как оказалось, стал. И отвечая на вопрос, хочу ли я примкнуть к какой-нибудь партии или сообществу, отвечу фразой из своего любимого мультфильма: "Я — кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе“», — написала Водонаева в Instagram.

Модель добавила, что в ее планы на будущее входит работа над собственным YouTube-каналом, аналитика социальных проблем женщин и другие полезные для общества дела.

Скандал вокруг Водонаевой разгорелся после ее поста о том, что женщинам не стоит рожать, если они заведомо знают, что не смогут обеспечить своего ребенка. Тогда она также призналась, что презирает родителей, живущих в нищете, но при этом воспитывающих нескольких детей. После слов модели против нее развернулась целая кампания, ее пост на предмет нарушения закона проверяет полиция. Как писал 5-tv.ru, сама теледива на фоне этих событий отправилась отдыхать в Лондон.