Алена Водонаева на фоне разбирательств с постом про аборты улетела в Лондон
Пока правоохранительные органы проводят лингвистическую экспертизу слов светской львицы, она гуляет по Великобритании.
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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva
Экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева прославилась на всю страну, опубликовав в Instagram пост об абортах, а после в разгар скандала улетела в Лондон. В своей публикации теледива высказала убеждение, что женщинам не стоит рожать, если они заведомо знают, что не могут обеспечить своего ребенка. Более того, она призналась, что презирает родителей, живущих в нищете, но при этом воспитывающих нескольких детей.
Высказывания светской львицы вызвали общественный резонанс и, как стало известно 5-tv.ru, из-за них знаменитость даже вызвали в полицию, а в Госдуме пригрозили штрафом. В свою очередь, адвокат Водонаевой Екатерина Гордон заявила, что ни уголовного, ни административного преследования в отношении модели не будет.
Судя по всему, сама звезда телестройки тоже совсем не переживает. Как отмечает KP.RU, не дожидаясь решения лингвистической экспертизы, светская львица с подругой отправилась в Лондон, откуда уже поделилась первыми кадрами в Instagram.
Фанаты недоумевают, как их кумир может так спокойно проводить время, когда ее историей заинтересовалась полиция.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что высказывание Алены Водонаевой вызвало общественный резонанс. На него отреагировали Иосиф Пригожин, Юрий Лоза, Эвелина Бледанс, Виталий Милонов и многие другие.
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