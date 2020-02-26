Родители унесенных в Черное море детей не покидают место поиска в Сочи

В Лазаревском районе Сочи в эти минуты ищут пропавших в море детей. В небо срочно поднят вертолет, в акватории дежурит катер…

Двое мальчиков 12 и 14-ти лет накануне вечером играли у моря, когда их сбило штормовыми волнами. Случайные свидетели, которые гуляли на пляже в этот момент снимали все на видео, но помочь детям не смогли.

Мама одного из мальчиков тоже посмотрела это видео. На кадрах узнала своего сына, но до последнего надеялась, что это ошибка. Ее поддерживают даже абсолютно незнакомые люди, которые приехали в Лазаревское сразу как только узнали о том, что детей унесло в море.

«На место прибыли родители пропавших детей. С ними работали психологи ЮРПСО и всячески оказывали им помощь. Также дежурит скорая помощь. Родители находятся здесь, но они не идут на контакт», — рассказал журналистам начальник управления МЧС России по городу Сочи Сергей Скрыльников.

За поисково-спасательной операцией следит Кирилл Ольков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту произошедшего проверку проводит Следственный комитет РФ. К поискам детей подключены вертолет и беспилотник.