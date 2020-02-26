Сотрудники МЧС с вертолета ищут детей, унесенных волной в море вблизи Сочи
Накануне двое мальчиков пытались перейти реку в Лазаревском районе.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Пирагис, 5-tv.ru
Вертолет МЧС вылетел на поиски детей, накануне унесенных волной в море вблизи Сочи. Двое мальчика 12 и 14 лет пытались перейти реку Псезуапсе в Лазаревском районе.
«Для проведения поисково-спасательных работ на акватории вылетел МЧС России», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В Следственном комитете по региону рассказали, что сотрудниками по данному факту организована проверка.
«Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении мальчиков в поселке Лазаревском», — сказали в ведомстве.
Дети попытались перейти реку в том месте, где она впадает в море, но их сбила с ног штормовая волна. В настоящий момент в поисках подростков задействованы волонтеры, сотрудники экстренных служб и 17 единиц техники. Проведено обследование семи километров береговой линии. Из-за сильного шторма (4-5 баллов) поисковые операции проводились только на берегу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать унесенного в Черное море мальчика пришла на берег, где идет поисковая операция.
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