Самолет санавиации совершил жесткую посадку в Казахстане около Усть-Каменогорска

Самолет санавиации Ан-2, принадлежащий авиакомпании «Орлан 2000» совершил жесткую посадку недалеко от аэропорту города Усть-Каменогорск в Казахстане.

Как сообщает Nur.kz, авиапроисшествие случилось около 12.50 по местному времени. Командир воздушного судна заявил о нештатной ситуации с двигателем и принял решение о вынужденной посадке. На борту находились пять человек. При приземлении самолет перевернулся. Пострадавших нет.

Как заявили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики, начато расследования обстоятельств произошедшего.