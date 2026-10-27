«Что может случиться?» — Валерия рассказала, почему не волнуется перед съемками

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 16 0

Певица отметила, что зачастую представление о знаменитостях может отличаться от реальности.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Певица Валерия рассказала, что давно не переживает перед съемками и встречами

Народная артистка России Валерия призналась, что давно перестала переживать перед новыми встречами и съемками. По словам исполнительницы, она не понимает, зачем заранее волноваться о том, что еще не произошло. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках сниппета с певицей Sabi.

«Я вообще не переживаю. Вот смысл переживать, я не понимаю. Что может такого случиться?» — поделилась артистка.

Валерия также вспомнила встречу с писателем-сатириком Михаилом Жванецким в Кремле. Певица призналась, что в тот момент испытывала к нему особое восхищение, однако ответ артиста оказался неожиданным и запомнился ей. По ее словам, на приветствие Жванецкий ответил: «Ой, а вы ближе даже лучше, чем дальше».

Этот эпизод напомнил певице о том, насколько сильно представление о знаменитостях может отличаться от реальности. По ее мнению, на восприятие человека влияют в том числе публикации в СМИ и сценический образ, который артист создает для публики.

«Действительно, со стороны иногда кажется что-то такое рисуют, кстати, и СМИ рисуют, и сценические образы тоже создают некий ореол, а в жизни оно часто по-другому», — отметила исполнительница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия рассказала, что изучает итальянский язык, поскольку уже владеет английским и французским. Певица отметила, что знание иностранных языков помогает ей лучше понимать другие культуры и свободнее общаться с людьми.

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