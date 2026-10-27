Нечего советы раздавать: житель Саратовской области получил лопатой по голове

Мужчина получил по голове лопатой за непрошенные советы в Саратовской области

В Вольске Саратовской области 44-летний мужчина оказался в больнице после конфликта с рабочими, которым давал непрошеные советы. Один из них ударил соседа лопатой по голове. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, 42-летний рабочий вместе с напарником занимались рытьем траншеи для укладки подземного кабеля. В течение дня за их работой наблюдали две местные пенсионерки, которые подсказывали, как лучше выполнять отдельные задачи, в том числе аккуратнее отсыпать землю.

К вечеру женщины ушли домой, но их сосед решил продолжить дело пенсионерок. Он комментировал действия рабочих, а после завершения работ стал настаивать, чтобы утрамбованную траншею дополнительно засыпали щебнем. По его мнению, это помогло бы избежать грязи после дождя.

Однако рабочим настолько надоели чужие рекомендации, что спор закончился нападением. Один из мужчин ударил советчика лопатой по голове. Пострадавшего госпитализировали с травмами головы и ушибом головного мозга. В отношении напавшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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