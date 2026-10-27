«На первом месте Татьяна»: Дворцов сравнил Пелагею с Куртуковой

Сергей Дворцов считает, что Пелагея завидует Татьяне Куртуковой

Продюсер Сергей Дворцов считает, что именно успех Татьяны Куртуковой мог задеть Пелагею. После критики коллеги он предположил, что певица опасается уступить ей место на российской сцене. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Татьяна действительно большая молодец, она большая артистка. Ее можно, в принципе, назвать и народной, потому что каждый ее хит и хит „Матушка-Земля“ в первую очередь звучит из всех уст», — заявил продюсер.

По мнению Дворцова, Куртукова уже стала одной из ведущих исполнительниц на российской сцене, а ее популярность подтверждается тем, что песни артистки исполняют не только поклонники, но и профессиональные музыканты. Продюсер также подчеркнул, что в конечном счете именно слушатели определяют, кого считать народным артистом.

Дворцов согласился с предположением, что Пелагея может воспринимать успех коллеги как угрозу собственным позициям. Он допустил, что на отношение певицы влияют зависть и соперничество, однако это остается его личной оценкой ситуации.

«Во-первых, Пелагея чувствует, что ее место, скорее всего, занимают. Второе — это, наверное, уже женская зависть, солидарность, конкуренция и тому подобное», — высказался продюсер.

При этом Дворцов выразил уверенность, что Куртукова не станет поддаваться на провокации. Он отметил, что у певицы есть сильная команда и популярные песни, благодаря которым ее позиции в шоу-бизнесе могут укрепиться.

Отвечая на вопрос о том, кто из двух исполнительниц сейчас занимает более высокое положение, продюсер отдал предпочтение Куртуковой.

«Я не хочу обидеть никого, но все-таки считаю, на первом месте это, несмотря ни на что, Татьяна», — заключил Дворцов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о высказывании Пелагеи, что песня «Матушка» Татьяны Куртуковой не является народной, а лишь имитирует народные мотивы.

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