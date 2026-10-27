Ростовская ОПГ снабдила тысячи мигрантов поддельными документами

|
Василиса Власова
Василиса Власова 21 0

Группировка насчитывала 23 участников из различных субъектов страны.

Ростовская ОПГ оформила 2 тысячи мигрантов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ростовской области правоохранители остановили деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на изготовлении фальшивых документов для иностранцев. Следствие полагает, что к услугам злоумышленников прибегли порядка двух тысяч мигрантов. Эту информацию 27 октября в мессенджере МАКС озвучила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

ОПГ насчитывала 23 участников из разных регионов страны. Злоумышленники обеспечивали иностранных граждан фальшивыми бланками и свидетельствами, необходимыми для легального пребывания в России.

Следствие продолжает работу с подозреваемыми. Выявляются все обстоятельства организации и деятельности преступной сети.

По словам Волк, с 2024 года преступники способствовали незаконному въезду и нахождению на территории Российской Федерации граждан из государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ и МВД пресекли деятельность руководителей коммерческих компаний, которые подозреваются в организации нелегальной миграции. Кроме того, их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ. Суд отправил под стражу 21 человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027...

Последние новости

20:55
«Что может случиться?» — Валерия рассказала, почему не волнуется перед съемками
20:53
Рулетка вместо гонорара: на что был способен Достоевский ради игры
20:42
Ростовская ОПГ снабдила тысячи мигрантов поддельными документами
20:35
«На первом месте Татьяна»: Дворцов сравнил Пелагею с Куртуковой
20:27
Нечего советы раздавать: житель Саратовской области получил лопатой по голове
20:15
Пять миллиардов за полгода: туристический налог в России взлетел на 60%

Сейчас читают

Мог износиловать: внучка экс-мера Самары об убийце деда
«Я не хотела»: внучка Тархова отдала 50 миллионов рублей пособникам в убийстве
При таком-то статусе! Почему Киркорову не удалось накопить большое состояние
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео