Уникальная гонка воздушных шаров проходит в Нижнем Новгороде

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Экипажам аэростатов предстоит преодолеть 500 километров за десять часов.

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Фото, видео: ВКонтакте @event164987935, 5-tv.ru

В эти минуты в небе над Нижним Новгородом проходит гонка воздушных шаров «Кубок вызова».

Экипажи аэростатов стартовали на рассвете. Им предстоит пролететь 500 километров. На это, по условиям соревнований, отводится десять часов.

Испытание — не из легких! И именно это делает гонку уникальной как в России, так и во всей Европе — обычно воздухоплаватели летают всего по несколько часов.

Направление выбрано по ветру — в сторону Ульяновска. Еще одна особенность — в состязании участвуют две исключительно женские команды.

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