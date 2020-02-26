Уникальная гонка воздушных шаров проходит в Нижнем Новгороде
Экипажам аэростатов предстоит преодолеть 500 километров за десять часов.
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Фото, видео: ВКонтакте @event164987935, 5-tv.ru
В эти минуты в небе над Нижним Новгородом проходит гонка воздушных шаров «Кубок вызова».
Экипажи аэростатов стартовали на рассвете. Им предстоит пролететь 500 километров. На это, по условиям соревнований, отводится десять часов.
Испытание — не из легких! И именно это делает гонку уникальной как в России, так и во всей Европе — обычно воздухоплаватели летают всего по несколько часов.
Направление выбрано по ветру — в сторону Ульяновска. Еще одна особенность — в состязании участвуют две исключительно женские команды.
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