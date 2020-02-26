Московского бизнесмена «кинули» на 120 миллионов рублей. Как стало известно 5-tv.ru, 48-летний мужчина рассказал полицейским, что в июле 2019 года он отдал деньги знакомому под расписку для якобы реализации бизнес-проекта в сфере нефтепереработки.

Москвич отметил, что его «компаньон» не выполнил своих обещаний и, кроме того, отказывается возвращать полученные миллионы.

Стражи порядка инициировали проверку и выясняют все подробности сделки.