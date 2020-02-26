Видео: Мужчина полностью разделся перед турникетом на станции МЦК в Москве

Житель Москвы решил полностью раздеться перед турникетом на станции МЦК в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 25 февраля на остановочном пункте Измайлово.

Мужчина принял решение обнажиться после того, как сотрудники транспортной безопасности потребовали от него поставить сумку на ленту интроскопа. Многочисленные очевидцы снимали выходку пассажира на видео. Когда один из них сделал жителю столицы замечание по поводу наготы, тот прикрыл гениталии руками и продолжил «играть на публику».