Экс-полицейский по «делу Голунова» отправлен под домашний арест

Один из фигурантов по «делу Голунова» экс-полицейский Денис Коновалов решением Басманного суда Москвы отправлен под домашний арест до 29 марта 2020 года.

Ходатайство защиты было удовлетворено. Коновалову установлены стандартные ограничения, которые предусмотрены данной меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что именно Денис Коновалов признал свою вину и рассказал правоохранителям, кто приказал ему подбросить наркотики журналисту.

Журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы в июне 2019 года. Его заподозрили в сбыте наркотиков. Вскоре началась общественная кампания в поддержку корреспондента, после чего он был освобожден, а уголовное преследование прекращено.

В декабре стало известно о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания Голунова. В январе 2020 года в рамках него задержали нескольких полицейских по подозрению в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и участии в незаконном обороте наркотиков.