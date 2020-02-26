Экс-полицейский по «делу Голунова» отправлен под домашний арест
Заседание о пересмотре меры пресечения состоялось в Басманном суде Москвы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /City News Moskva, 5-tv.ru
Один из фигурантов по «делу Голунова» экс-полицейский Денис Коновалов решением Басманного суда Москвы отправлен под домашний арест до 29 марта 2020 года.
Ходатайство защиты было удовлетворено. Коновалову установлены стандартные ограничения, которые предусмотрены данной меры пресечения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что именно Денис Коновалов признал свою вину и рассказал правоохранителям, кто приказал ему подбросить наркотики журналисту.
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