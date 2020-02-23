«Все выливаю на Федора»: Валюха из «Сватов» рассказала о жизни после развода

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко, получившая небывалую популярность благодаря роли Валюхи Будько, развелась с мужем — продюсером «Ленфильма» Дмитрием Гербачевским, когда их общей дочери было два года. Актрисе пришлось разрываться между ребенком, сценой и кино. Сейчас Анне уже 32 года, а Татьяне построить новую семью так и не удалось.

«Хорошо сейчас живем с дочкой, а вот что касается… Но я ни о чем не жалею», — сказала актриса в одном из интервью.

За все, что накопилось на душе у Кравченко за долгие годы сейчас достается ее партнеру по сериалу «Сваты» — Федору Добронравову.

«Вот у меня, слава богу, работа есть, и все выливаю на Федора, на своего партнера. Все ему достается сейчас в кино», — рассказала она.

Как пишет сайт «Украина.ру», между коллегами на съемочной площадке царит идиллия. Добронравов очень заботливо относится к своей экранной супруге, следит, чтобы она как можно лучше выглядела в кадре.

«Это дорогого стоит», — признает Татьяна Кузнецова.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, режиссер «Сватов» Андрей Яковлев заявил, что седьмой сезон культового сериала может стать последним.